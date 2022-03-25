«Это грозит нам уничтожением»: в Госдуме назвали переназначение Набиуллиной главой ЦБ катастрофой для России

Продолжение нынешней политики Банка России по «вымариванию» страны искусственно созданным денежным голодом, а также переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора грозит финансово-экономической катастрофой для страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель руководителя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, речь идет об уничтожении реального сектора отечественной экономики.

«Легко и приятно говорить, что у вас нет никаких принципиальных расхождений с верховным главнокомандующим. Я абсолютно един с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что госпожа Набиуллина должна сидеть. У нас есть маленькое техническое расхождение по вопросу того, где именно она должна сидеть и в каком качестве. Безусловно, «Единая Россия» проголосует за все, что ей скажут. Здесь у меня нет надежд. Хотя у меня не было надежд и по поводу QR-кодов, а по поводу QR-кодов все-таки народ победил, разум победил и QR-апартеид в федеральном масштабе не ввели. Есть маленькая надежна. Но знаете, перенос назначения госпожи Набиуллиной именно на день рождения Адольфа Гитлера в свете всей ее экономической политики, всех ее выдающихся результатов, – это переназначение производит впечатление не очень случайного и мало обнадеживает», – сказал Делягин.

При этом парламентарий обратил внимание, что действующая глава ЦБ организовала «целый ряд экономических катастроф» в России. «В 2014 году у нас девальвация рубля, падение фондового рынка, паническое бегство капитала из страны в январе при нефти 105 долларов за баррель… госпожа Набиуллина сначала сама, а потом устами своей первой замши Юдаевой, которая до сих пор прекрасно работает, очень убедительно объяснила, что Банк России отказывается от исполнения своих конституционных обязательств по обеспечению стабильности национальной валюты. В 14-м году госпожа Набиуллина устроила экономическую катастрофу, проводя заведомо безумную, бредовую политику, обеспечив вывод из страны более чем 120 млрд долларов, двукратную девальвацию, дестабилизацию всей экономики», – констатировал депутат.

В числе «заслуг» Набиуллиной Делягин назвал санацию банковской системы. «Никто не спорил, что были банки-помойки, которые нужно ликвидировать. Но в результате банковской санации, которая проводилась по лекалам 37-го года, были практически истреблены региональные банки, которые финансировали реальный сектор и к некорректным операциям не имели никакого отношения. Более того, были введены нормы, по которым вообще финансировать реальный сектор, не имея серьезной политической защиты, невозможно», – подчеркнул он.

«Наконец, сейчас госпожа Набиуллина обеспечила подарок нашим врагам, храня по разным оценкам от 315 до более чем 400 млрд долларов так, что мы эти деньги потеряли. И до сих пор она прекрасно себя чувствует… В 13-м году, девять лет назад, назначение госпожи Набиуллиной было синонимом финансово-экономической катастрофы. Сегодня… извините, Набиуллина является символом вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом. Она является символом политики, которая блокирует развитие, которая удерживает людей в искусственно созданной нищете, которая лишает Россию всех перспектив», – заявил Делягин.

При этом, по его оценке, инициативы Банка России по развитию экономики похожи на бред. «У нас ликвидируют валютный рынок, но только организованный валютный рынок. Создается черный рынок, который работает. В том числе, по Москве едешь, вот эти официальные табло «купля-продажа валюты», которые запрещены законом, их быть не должно, но они везде есть. Некоторые из них совершенно спокойно показывают – да, у нас можно купить валюту, причем с очень и очень приемлемой маржой. Так что черный рынок у нас есть. Другое дело, что его организуют не люди, которых мы ассоциируем с либеральной преступной группировкой, управляющей РФ, а которых мы ассоциируем с традиционными организованными преступными группировками, но тоже управляющими РФ, но без официального утверждения соответствующих должностей Госдумой», – сказал парламентарий.

Как считает Делягин, Банк России «уничтожает далеко не всю российскую экономику, а только ее, как бы сказать по корректней, непреступную часть». «Когда мы говорим, что госпожа Набиуллина как либерал, обслуживающий интересы финансовых спекулянтов, не может поэтому ограничить финансовые спекуляции и поэтому обеспечивает запретительно высокие кредиты для всей экономики, всего реального сектора, то это некоторое преувеличение. Потому что понятно, что вот эти 30%, за которые сейчас можно получить кредит, – это запретительно высокий кредит для легальной части экономики. Но если вы организуете искусственный дефицит в торговых сетях, то вы совершенно спокойно можете брать этот кредит. Если вы развиваете наркоторговлю в РФ, вы тоже совершенно спокойно можете брать этот кредит, но естественно под каким-то другим предлогом», – заявил он.

«Арест золотовалютных резервов крайне болезненная вещь, но они же и так были вне нашей экономики. Они существовали как некоторая возможность, они были выведены из экономики. Поэтому при нормализации социально-экономической политики – это неудобно, это безумно обидно, безумно стыдно, но это не грозит нам ничем. А при продолжении политики, символом которой является Набиуллина – либеральной политики вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом, это грозит нам уничтожением, причем – не государства, а русской цивилизации, русского народа», – заключил Делягин.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ. Предполагается, что этот вопрос нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании 20 апреля.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет, и истекают 24 июня 2022 года.

Москва, Мария Соколова

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