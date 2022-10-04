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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 4 октября 2022, 12:29 мск

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Зеленский издал указ о невозможности переговоров с Путиным

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о том, что невозможно вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Утверждающий указ украинского лидера опубликован на сайте офиса Зеленского.

«СНБО решил: констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», – приводится текст документа пресс-служба главы украинского государства.

Дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной застопорилось после того, как Киев отошел в сторону от переговорного процесса. МИД РФ признал, что обсуждение было малорезультативным, поскольку украинская сторона постоянно меняла позицию.

Впоследствии Зеленский долгое время добивался личной встречи с российским лидером. Кремль одобрял стремление к переговорам, но отмечал, что личная встреча президентов разумна после подготовки почвы дипломатами. Тогда украинский лидер заявил, что не видит возможности вести переговоры с Кремлем. Позже он отказался вести диалог именно с Владимиром Путиным.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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