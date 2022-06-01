Песков допустил встречу Путина и Зеленского в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в Турции могут состояться переговоры России, Украины и ООН. Но только если встреча будет организована для подписания конкретного документа по ситуации на Украине.

Ранее в Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, если переговорный процесс подойдет к финальной точке.

«Априори такой встречи никто не исключает и никогда не исключал. Но она должна быть подготовлена. И если Путин и Зеленский будут встречаться, то только для того, чтобы финализировать некий документ», – цитируют Пескова «Известия».

При этом, «работа над документом была остановлена достаточно давно», а дата визита Владимира Путина в Турцию пока согласовывается, добавил представитель Кремля.

30 мая Анкара вновь предложила посредничество в российско-украинских переговорах. В конце марта Турция уже принимала делегации из России и Украины, но договоренности так и не были достигнуты. После этого Киев фактически вышел из переговоров, не дав ответа на предложенный Москвой проект документа.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что Россия всегда открыта для мирных переговоров, но такой формат не интересен Украине. Политик напомнила, что Москва и раньше предпринимала все усилия для разрешения ситуации мирным путем, но Киев продолжал готовить новое наступление на Донбасс.

Москва, Наталья Рязанова

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