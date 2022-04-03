Песков уточнил, при каком условии возможна личная встреча Путина и Зеленского

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна после подготовки конкретного письменного договора Москвы и киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда – тогда настанет черед такой встречи», – цитирует «Интерфакс» слова Пескова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что этот документ будет исполняться, учитывая, 7-летний опыт минских соглашений, Песков сказал: «У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо, и действуем соответственно».

Вместе с тем пресс-секретарь Путина выразил убеждение, что цели российской военной операции будут достигнуты в полном объеме. «Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки», – сказал представитель Кремля.

Стоит отметить, что ранее глава российских переговорщиков, помощник президент РФ Владимир Мединский отмечал, что по проекту договора Москвы и Киева предстоит большая и долгая работа. «В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах – к большому сожалению, оптимизма не разделяю», – пояснял он.

Москва, Светлана Антонова

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