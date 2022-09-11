«На сегодня – нет» – Зеленский отказался от переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается вести переговоры с Кремлём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам заявил в интервью телеканалу CNN.

«На сегодня – нет. Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», – отрезал Зеленский и пообещал «сражаться до конца» с Россией.

«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка», – сказал он.

Зеленский добавил, что договор между Украиной и Россией может быть заключен только после того, как Россия покинет украинские территории.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил переговоры Кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским на условиях Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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