Кремль о мирных переговорах с Украиной: «Только на своих условиях»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова и хочет урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем, но на своих условиях. По его словам, бывший канцлер Германии Герхард Шредер не высказал желания стать посредником между странами в этом вопросе.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, действительно ли Москва настроена решить ситуацию на Украине демократическим путем и мог ли Шредер стать посредником в этом вопросе.

«Шредер не изъявлял какого-либо желания становиться посредником, это первое. Второе, да, действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях», – сказал Песков, чьи слова приводит РИА «Новости». Он напомнил, что эти условия были согласованы в Стамбуле обеими сторонами – переговорщиками России и Украины, но впоследствии Киев отказался от этого согласования. Песков при этом отметил, что российские условия «прекрасно известны украинской стороне», и они будут «так или иначе обеспечены».

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет предубеждений по поводу возобновления мирных переговоров с Украиной, однако это зависит не от России, а от Киева. До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом, но «чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что переговоры с Россией возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы». На этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен сначала нанести военное поражение армии РФ, а затем военно-дипломатическим путем заключить соглашение о возвращении территорий.

Москва, Наталья Петрова

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