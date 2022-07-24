«Не от нас это зависит»: Лавров высказался о судьбе переговоров с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет предубеждений по поводу возобновления мирных переговоров с Украиной. Но это, по его словам, зависит от России, а от Киева.

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», – заявил Лавров после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри (цитата по РИА «Новости»).

Он обратил внимание на то, что «украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию». В этой ситуации судьба переговоров зависит от Украины, отметил Лавров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы».

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом, но «чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

Каир, Наталья Петрова

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