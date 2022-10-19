«Отчаянно пытаются не дать развиваться нашей экономике». Россию готовят к финансовой катастрофе?

Россию при продолжении нынешней финансовой политики ожидает серьезный кризис, сравнимый с 1991 годом, когда рухнула рублевая система. Такое мнение высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин. По его оценке, такая ситуация возможна благодаря главе Минфина РФ Антону Силуанову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, которые «отчаянно пытаются не дать развиваться нашей экономике» и успешно реализуют планы Международного валютного фонда (МВФ).

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта в его телеграм-канале полностью:

В последний колонках я писал о схватке правительства Мишустина со своими и не совсем своими либералами – Минфином и Центробанком, которые отчаянно пытаются не дать развиваться нашей экономике. И если одно время казалось, что Мишустин побеждает, то сейчас становится понятно, что противник жёстко консолидировался.

Прежде всего, это касается бюджета. Минфин, фактически, вернул на место «бюджетное правило», которое было придумано МВФ (без шуток, эту сомнительную идею нам «подсказали» в своё время международные финансовые организации) с целью уменьшить инвестиционный потенциал российского бюджета. Причём сделал это достаточно демонстративно, во всяком случае в интернете об этом много пишут (рекомендую послушать соответствующие ролики от Михаила Делягина). ЦБ не остался в стороне и остановил закупку золота, аргументировав это тем, что такая закупка увеличивает количество денег в экономике (которые потенциально могут использоваться для инвестиций).

Кто-то, по неопытности, спросит, а МВФ-то тут при чём? А вот при чём. Дело в том, что МВФ требует от денежных властей России, по большому счёту, всего две вещи, свободного оттока капитала и ограничений инвестиционных возможностей рубля. Делают это представители МВФ качественно, можно отметить, например, что в 2009 году, когда ВСЕ страны G20 поддерживали в условиях кризиса свои экономики, только одна страна этого не делала, стимулируя ликвидность мировой долларовой системы. За что министр финансов этой страны Кудрин получил медальку «лучшему министру финансовом мира».

Ну и не забудем, руководителем представительства МВФ в России является министр финансов Силуанов, а его замом – глава ЦБ Набиуллина. Так что вопрос сегодня стоит очень просто: лояльность кому для них важнее, России или МВФ. В 90-е годы такой вопрос даже не стоял, в 2000-е его стали робко упоминать, ну а сегодня это стало серьёзной проблемой. К слову, случай не единственный, в 2011 году США жёстко дали по рукам МВФ в лице его руководителя Стросс-Кана, за попытки вытащить эмиссию мировой валюты из-под юрисдикции США. А всё из-за того, что когда-то давно, в 1944 году, были заложены противоречия в статус доллара, который одновременно стал мировой и национальной валютой.

Вот и у нас такая же ситуация: противоречия между функционалом денежных властей России и их же, как представителей МВФ на нашей территории не было. А теперь они есть. И их нужно решить радикальным образом в рамках страны, потому что руководители денежных властей явно себя рассматривают именно как международных чиновников. А интересы собственно России для них глубоко второстепенны.

Повторю ещё раз: проблемы носят глубоко объективный характер. Интересы МВФ противоречат не только нашим интересам, но и интересам Китая, Индии, Ирана, Турции и так далее. Мировая долларовая система разрушается и её институты уже не отражают интересы отдельных стран. При том, что система управления финансами везде выстроена именно под долларовую систему. Так что никуда не денешься, эту систему придётся менять.

Причём чем дольше мы ждём, тем сильнее будут проблемы. Если будем ждать слишком долго, то возможен обвал, более сильный, чем в 1998 году. Ну, в чём-то сравнимый с кризисом 1991 года, когда рухнула рублёвая система. А вот если мы начнём принимать меры сейчас, то, весьма возможно, разного рода неприятностей можно будет избежать. А пока приходится ждать и констатировать разного рода проблемы, которые создают нашей экономике руководители денежных властей и с которыми даже председатель правительства Мишустин в одиночку справиться не может.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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