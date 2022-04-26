«Против развития производства и экономики»: в Совете Федерации раскритиковали политику Банка России

Политика Банка России направлена против развития экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сенатор Олег Цепкин на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, высокая ключевая ставка ограничивает рентабельность ряда системообразующих отраслей, что негативно отражается на объемах производства.

«Системообразующие отрасли промышленности, в частности, предприятия металлургии, а также крупные трейдеры и дилеры по реализации металлопроката приняли решение по ограничению рентабельности производства и продаж, соответственно. Таким образом, действующая ставка ЦБ значительно превышает процент рентабельности промышленников, в том числе, металлургов. По этой причине торговцам стало выгодно вкладывать деньги не в оборот металлопродукции и промышленного оборудования, а в банки», – констатировал сенатор.

Цепкин обратил внимание, что следствием этого стало «снижение заказов для потребителей металлопродукции – таких, как строители, трубники, автомобилестроители и прочие крупные отрасли РФ». «В связи с тем, что такая ситуация складывается в системообразующих отраслях, возникает риск, влияющий на экономику страны в целом. С точки зрения промышленности и удержания объемов производства, необходимо снижение ставки до уровня, не превышающего процентов рентабельности товаропроизводителей и трейдеров», – подчеркнул он.

«В настоящее время органы власти и бизнес-сообщество активно обсуждают указанную проблему. Так как в ближайшее время планируется дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, целесообразно учитывать фактор поддержания уровня промышленного производства в России», – подытожил Цепкин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со своей стороны поручила комитету по бюджету и финансовым рынкам взять этот вопрос под контроль.

В феврале Банк России поднял ключевую до рекордных 20%, после чего 11 апреля понизил ее до 17%. На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме, допустила дальнейшее понижение ключевой ставки. Предполагается, что решение будет принято 29 апреля.

Москва, Мария Соколова

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