«В принципе, это движение на кладбище…» – эксперт о российской финансово-экономической политике

В стратегическом плане нынешняя финансово-экономическая политика, которая проводится в РФ, не позволяет стране развиваться и добиться технологической независимости. Как считает член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, продолжение такого курса будет означать для страны неизбежное «движение на кладбище». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Экономист отметил, что ситуация с бюджетом и экономикой меняется в худшую сторону с перспективой завершения периода крепкого рубля. «Крепкий [рубль] – это не результат какой-то продуманной гениальной финансово-экономической политики. Это последствия тех санкций, которые были введены по отношению к России, и того, что в первом полугодии мы получили колоссальные нефтегазовые доходы, которые привели к большим профицитам текущих операций, внешней торговли, бюджета и прочее. Сейчас ситуация меняется в худшую сторону. Мы видим, что с лета российский бюджет находится в дефицитной зоне», – констатировал он, обратив внимание на снижение основных экономических показателей и продолжающееся падение реальных доходов населения.

Как полагает эксперт, что для погашения дефицита бюджета Банк России может провести эмиссию в условиях отсутствия средств на технологический прорыв. «[Глава Минфина Антон] Силуанов прямо говорит, что надо наращивать госдолг, потому что денег формально в тумбочке просто не будет. Как можно нарастить долг с 21 до практически 30 трлн рублей в ближайшие 3 года, когда в долг не дают ни Европа, ни Америка, ни Китай?.. Косвенно, это будет эмиссия ЦБ… Создание денег в мониторах компьютеров с выкупом гособлигаций на баланс ЦБ, и таким образом проблема будет решаться. Но принципиально суть в том, что технологического выхода из тупика мы не видим. Невозможно ни за год, ни за два, ни за три развить инженерную школу подготовки кадров, изменить ситуацию в системе образования с деятельностью научных коллективов, с патентами, с разработками, с НИОКРами», – подчеркнул Жуковский.

«Даже в бюджете на ближайшие годы план Минфина, что расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, как был три десятилетия порядка 1%, а во всем мире 2,5-3%, так и остается 1%. То есть, нет даже в планах стратегии у власти, у Минфина, у правительства реального изменения в подходах к финансированию науки, образования человеческого потенциала, здравоохранения», – добавил экономист.

«Думаю, что эпоха в 52 рубля за доллар, который мы видели весной этого года, 60 рублей за доллар, которые мы сейчас видим, подходит к концу. И в принципе, началось то движение, что к концу этого года 68-69 – это очень реалистичный уровень с дальнейшей девальвацией за 72 рубля к весне следующего года. При такой ситуации в экономике, при том кадровом составе, который есть, с тем падением нефтегазовых доходов, который по месяцу меньше 700 млрд рублей – либо печатный станок, который тоже инфляция, девальвация рубля, либо просто ослабление рубля», – полагает он.

При этом эксперт полагает, что такая финансово-экономическая политика обрекает Россию на отсутствие развития. «Задача власти в целом – и на политическом уровне, и на идеологическом, и в плане экономической политики – сохранить статус-кво. Они делают все возможное, чтобы не менять ту модель, ту парадигму, которая нас привела туда, куда привела. Поэтому в этом плане – все то же самое. Бюджетное правило реинкарнировали, вернули... Налоговая система та же – налоги на производство высокие, душат внутреннее производство, НДС не отменили, «Платоны» повышают, акцизы повышают, тарифы монополии повышают. Кредит у нас недоступный не только потому, что ставка высокая, а потому, что нет механизма рефинансирования банковской системой реального сектора через механизмы ЦБ. Поэтому они пытаются вот этого монстра, этого гомункула сохранить, который нас привел к тому, что экономика с 8-го года не растет. Повышают пенсионный возраст, цены растут, 8-9 лет падают реально располагаемые доходы населения», – подчеркнул он.

«В принципе, это движение на кладбище. Да, тактически оно дает какой-то выигрыш. Но стратегически это обреченный путь», – заключил Жуковский.

Москва, Мария Соколова

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