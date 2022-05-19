«Нет ничего кроме бравурных отчетов»: в Совфеде заявили о «полном провале» программы импортозамещения в РФ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о «полном провале» программы импортозамещения в России.

Так он отреагировал на высказывание председателя Национального антикоррупционного комитета, члена СПЧ Кирилла Кабанова, что сейчас у некоторых руководителей есть желание пересадить российскую промышленность и экономику «на новую, теперь китайскую «иглу», поменяв логистику закупок и «инвесторов», а «не добиваться экономической независимости» России. «А если допустить, что в будущем американцы всё-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда?», – вопрошает Кабанов.

«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью», – согласился Клишас. По его мнению, «кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего». «Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости актуализировать и пересмотреть программу импортозамещения. «Там предлагались слишком плавные темпы импортозамещения. Нам сейчас надо ускоряться», – пояснила она в интервью «Известиям». Как отметила Матвиенко, нужно «обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть». «Это нужно делать и на уровне федерального правительства, и на уровне регионов», – подчеркнула она.

Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев заявил о провале импортозамещения в ключевых отраслях. По его словам, программа импортозамещения за восемь лет фактически не затронула машиностроение и программное обеспечение, что делает Россию зависимой от Запада в этих сферах более чем на 70%. По его оценке, рассчитывать на поддержку Китая бесполезно и бессмысленно, поскольку Пекин всегда действует в собственных интересах.

Москва, Наталья Петрова

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