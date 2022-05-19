В Кремле не согласились с заявлением о провале политики импортозамещения

В Кремле не согласны заявлением о том, что программа по импортозамещению провалилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена, несмотря на «бравурные отчеты» отраслевых ведомств.

«Говорить о том, что все провалено – вряд ли с этим можно согласиться. То, что есть невыполненные пункты плана, – да, наверняка», – сказал пресс-атташе Кремля журналистам, отметив, что страна не работает в идеальных условиях – «условия наоборот агрессивные».

«Несмотря на это, все равно ведется напряженная работа и не признавать этого нельзя, – отметил Песков. Еще много предстоит сделать и сделать не в обычном, а в авральном режиме «с учетом тех условий, в которых мы существуем», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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