«Гигантская зависимость»: импортозамещение России в ключевых отраслях провалено

Программа импортозамещения за восемь лет фактически не затронула машиностроение и программное обеспечение, что делает Россию зависимой от Запада в этих сферах более чем на 70%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, рассчитывать на поддержку Китая бесполезно и бессмысленно.

«Я бы не рассчитывал на то, что Китай вот так прямо заменит нам западных партнеров. Потому что Китай – это страна, которая ни с кем никогда не дружила, которая действует всегда как бы в собственных интересах. Они будут взвешивать, что для них, скажем так, выгодней – торговый баланс и взаимоотношения с Америкой и с Европой или возможности России. Они всегда будут это взвешивать. Если Россия исходит из геополитических каких-то интересов, то Китай так делать не будет. Надо быть готовым к тому, что будет сейчас неудобно, некомфортно, где-то будут реально серьезные проблемы», – подчеркнул Матвеев.

Бизнесмен также обратил внимание, что в аграрной отрасли с 2014 года занимались «в прямом смысле импортозамещением продуктов питания», но при этом была упущена важная для их производства сфера. «Никто реально не задумывался о том, что нужно для производства продуктов питания. И на сегодняшний день все оборудование, которое мы имеем – ведь ничего не произошло… Ничего на самом деле не появилось – ни оборудования для производства сыра, ни для молока. Фасовочные машины – мы их как покупали на Западе, так и покупаем», – пояснил он.

По его словам, серьезной проблемой является также программное обеспечение для оборудования, которое в большинстве куплено на Западе. «Уровень внедрения западных софтов в крупные, государственные даже компании, очень большой… И мы вообще ничего в отношении этого тоже не делали», – констатировал Матвеев.

«Все наше оборудование, так или иначе, завязано на западных поставщиков. И ремонтировать, и настраивать его работу мы можем только с ними. В принципе, они нас могут выключить. Надеюсь, что до этого не дойдет, но они реально нас могут выключить. Потому что любые поломки… К нашей линии есть доступ через Интернет, мы их запускаем, они проводят обновление или настройки и так далее», – уточнил он.

В то же время, как считает Матвеев, сейчас есть «серьезный шанс изменить свое отношение к промышленности». «Сейчас у государства есть возможность увидеть эту гигантскую импортную зависимость нашего государства от западных поставщиков. Потому что уверенно могу сказать, что наша зависимость на сегодняшний день от иностранных машин, семян – более 70%. Того, что мы имеем у себя на производстве: 70% – это импортная составляющая. Даже закваску покупаем там», – подчеркнул он.

«Большие цены на нефть для России очень губительны, как ни странно. Потому что в такие моменты государство совершенно не думает о своей промышленности. А сейчас, когда выручки не будет от нефти, от газа, а ее сто процентов не будет в ближайшее время… Я, честно говоря, не понимаю, почему мы сами от этого не отказываемся, потому что все равно это будет. Когда выручки не будет, сельское хозяйство и строительство – это две отрасли, особенно сельское хозяйство, которые могут быть экспортно-ориентированы», – заключил Матвеев.

Москва, Мария Соколова

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