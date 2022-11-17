«Разграбление»: депутат Госдумы разоблачил политику ЦБ и Минфина

Нынешняя бюджетная и денежно-кредитная политика в России не позволяет развиваться отечественной экономике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Госдуме депутат от КПРФ Николай Коломейцев, обратив внимание также на провал импортозамещения.

«Государство имеет возможность изменять свою именно бюджетную политику, потому что 35-летние разговоры о создании инвестиционного климата ни к чему, кроме потерь, не привели. Второе – это кредитно-денежная политика, которая может дать импульс для развития страны. Во вторник мы слушали председателя Банка России Эльвиру Сахипзадовну [Набиуллину], и вы видите, что у них с [главой Минфина РФ Антоном] Силуановым позиция не меняется, независимо от СВО… То есть – было одно «бюджетное правило», которое привело к тому, что канализировали нефтегазовые доходы ФНБ (Фонда национального благосостояния). Потом только на одной переоценке – вдумайтесь, сейчас рассматривают поправки (в проект бюджета на 2023-2025 гг), надо там 3 млрд, 8 млрд, 10 млрд… ФНБ только на переоценке потерял 4 трлн, и ответственных нет. Мы с этим вопросом крайне не согласны», – подчеркнул Коломейцев.

Как считает парламентарий, что нынешняя политика не принесет российской экономике ничего хорошего. «Банк России не может продолжать иметь права на все и ни за что не отвечать. Убеждены, что Банк России обязан отвечать за рост экономики, а завышенная ключевая ставка ничего хорошего нашей экономике не несет – точно так же, как и бюджетная политика. Обратите внимание, соловьем поет [глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей] Макаров, рассказывая какой у нас чудесный бюджет и как все правильно. А в это же время идут команды в регионы, идет секвестирование расходной части регионов. А регионы у нас и без того обижены, потому что у нас давным-давно, еще 15 лет назад изменен Налоговый кодекс, и расходы вместо 50 на 50, сегодня получаются 70 на 30», – пояснил он.

Отдельное внимание Коломейцев обратил на отсутствие конкретики в вопросе импортозамещения. «Без реальной программы импортозамещения, а не 20-летних сказках об импортозамещении, – ничего не бывает. На закрытом заседании на встрече четырех министерств – Минфина, Минэкономразвития, Минпрома и ЦБ мы поставили эти вопросы. Нам, к сожалению, не смогли ответить. Задаем вопрос: можете представить нам программу – 1,2,3,4,5 и далее по списку, когда, где, при каких условиях и по какой цене появятся заводы по импортозамещению? – Да вот, мы там работаем... а конкретики нет. А пока нет конкретного плана мероприятий, которые переименовали в дорожную карту, где будет названо: номер по порядку, наименование завода с перечнем того, что он будет выпускать, кто отвечает за запуск этого завода, не определены вузы, которые будут готовить кадры для этого завода, – никакого импортозамещения не будет», – заявил депутат.

«Пока происходит у нас не импортозамещение, а импорт с западных стран меняется на импорт из Турции, Китая и других стран, параллельно давая им заработать, резко утяжеляя себестоимость нашей экономики», – констатировал он.

Кроме того, Коломейцев выразил возмущение по поводу выплаты госкорпорациями огромных дивидендов, которые могли быть направлены на развитие. «Газпром» только за первое полугодие определил себе дивиденды 1, 208 трлн. Объясните мне, какое же это национальное благосостояние России, если дивиденды получают акционеры «Газпрома» в условиях СВО, секвестирования всевозможных социальных выплат? Здесь вызывает недоумение тот факт, что, если вы посмотрите доходную часть (бюджета) от газа, несмотря на весь рост цен, у нас всего около 800 млрд доходная часть. А вы умножьте 500 млрд, сокращенно беру, на стоимость, которая есть сегодня на рынке. Нам говорят, что мы не уменьшили экспорт, и сразу получите сумму. И задайте себе вопрос, а куда же эта сумма тогда девается?» – заявил парламентарий.

«Налоги-то должны быть для всех одинаковые, а у нас придумали там «Роснефтегазы» и кучу других компаний, что в принципе является продолжением разграбления России, вместо использования ресурсов углеводородных на ее развитие», – заключил Коломейцев.

Напомним, 15 ноября Госдума утвердила представленные Банком России основные направления денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Рассмотрение проекта бюджета на трехлетку во втором чтении запланировано на следующей неделе.

Москва, Мария Соколова

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