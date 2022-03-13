Россия потеряла доступ к 300 млрд долларов резервов

Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов из-за экономических санкций. Под заморозку попали активы почти на 300 млрд долларов, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Это примерно половина резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд долларов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – пояснил министр в интервью телеканалу «Россия-1».

Запад усилил давление на Китай, призывая присоединиться к санкциям, поскольку часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях. Министр надеется, что Пекин сделает ставку на отношения с Москвой.

«Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», – заявил Антон Силуанов.

Россия предпринимает все усилия, чтобы оплачивать импорт особо важных товаров: продуктов, медикаментов. До разморозки хотя бы части активов Россия будет обслуживать в рублях суверенный долг, в том числе номинированный в валюте.

«Долги, которые мы должны платить в страны, которые сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов – именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», – добавил глава Минфина.

Напомним, западные страны усилили санкции против России в связи с военной операцией В Донбассе. Евросоюз заморозил активы Банка России, запретив операции с любыми лицами, представляющими российский регулятор. Аналогичную меру ввел Минфин США, расширив запрет на любые операции с Фондом национального благосостояния и Минфином России.

Москва, Наталья Рязанова

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