США усилили санкции против России

США заявили о введении нового пакета санкций против России из-за военной операции на Украине.

Согласно заявлению минфина, американским физическим и юридическим лицам запрещены операции с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином России.

«Это мера фактически обездвиживает любые активы Центрального банка РФ, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц США, где бы они ни находились», – отметили в ведомстве.

Кроме того, по указанию президента США Джо Байдена, вводятся санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и самого фонда.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) блокирует РФПИ, его управляющую компанию и одну из «дочек» – ООО «Управляющая компания РВК». Таким образом, «перекрывается еще один маршрут, по которому Россия получила доступ к финансовой системе США», – говорится в заявлении.

Также США издадут генлицензию, которая исключит из-под действия антироссийских санкций транзакции, связанные с поставками энергоносителей, заявили в Белом доме.

Список российских банков для отключения от системы SWIFT еще прорабатывается.

Вашингтон также заявил, что США имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применить в случае дальнейшей эскалации на Украине.

Ранее ЕС, Великобритания и Япония ввели санкции против Центробанка РФ.

Вашингтон, Наталья Петрова

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