«Ситуация близка к катастрофической»: в Совете Федерации подвергли критике отчет главы Минобрнауки РФ о развитии сельского хозяйства

Ситуация в селекции и семеноводстве ряда сельскохозяйственных культур близка к катастрофической, а по птицеводству вообще находится ниже нуля. Об этом было заявлено сегодня расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором рассматривались итоги реализации научно-технической программы развития сельского хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с отчетом о проделанной работе выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Однако его доклад вызвал критику сенаторов и депутатов Госдумы, которые заявили, что результаты деятельности министерства хороши только на бумаге, но не имеют ничего общего с реальностью.

В частности, депутат нижней палаты парламента Сергей Лисовский обратил внимание на приведенные в отчете данные по птицеводству. «Я смотрел отчет Минобрнауки. Это, конечно, смешно. Взять мою любимую отрасль – птицеводство. Они пишут чуть ли не о четырех кроссах, в то время как в мире осталось всего лишь два. Потом говорят о каком-то 1% рынка. При этом говорят, что у них всего лишь 190 тысяч суточных цыплят было произведено при том, что у нас только в России производят 4 млрд яиц, и около 75 млн бройлерного яйца – у нас дефицит, который мы завозим. Поэтому, к сожалению, если взять отрасль генетики птицеводства, то мы не просто на нулевом уровне, а мы ниже этого нулевого уровня», – констатировал Лисовский.

Глава комитета Совета Федерации по аграрной и продовольственной политике Алексей Майоров со своей стороны отметил, что острой остается проблема селекции и семеноводства, в частности, по картофелю и сахарной свекле. «Оно (импортозамещение) должно быть 75%. Раньше мы хоть по зерновым это достигали. Но нас тревожит, что по зерновым, по нашим данным, уровень обеспеченности 74%. Это нас тревожит. И те виды семян, что я уже говорил, там ситуация близка к катастрофической», – подчеркнул он.

«На самом деле, вроде программы работают, но хочу отметить, что не все они до сих пор приняты. Семена, которые сегодня создает наша наука, не всегда востребованы бизнесом. Это нас тоже очень сильно беспокоит, и мы бы хотели, чтобы сейчас тут типа какой-то способ государственного заказа возникал для того, чтобы наши семена, которые разрабатывались в ходе научной деятельности, не оставались на полках или где-то в закромах, а реально использовались в высеве отечественных культур», – пояснил Майоров.

При этом глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, в сою очередь, обратила внимание на очевидность «тотальной зависимости сельхозпроизводителей от импортных семян практически по всем направлениям агрокультур». «Фактически, нужно честно признать, (отечественный сельхозпроизводитель) не заинтересован в закупке отечественных семян. И годами приобретая у мировых производителей семян пакет услуг под ключ – удобрения, прочие комплектующие, в общем, получается замкнутый круг. Мы анализировали несколько крупных компаний, когда они радостно за счет импортных семян получали хороший урожай, и потом вдруг на следующий год высаживали, и объявляли, что ничего не растет. Конечно же такая круговая порука – она должна завершиться», – сказала сенатор.

«Палата регионов не отрицает, что огромные колоссальные средства сегодня вкладываются в науку, и те цифры, факты, которые Валерий Николаевич (Фальков) привел, те проценты, миллионы, миллиарды рублей, безусловно… Но ведь конечная наша цель – это не отчитаться теми научными достижениями и открытыми лабораториями, а, как правильно вы, Валерий Николаевич, процитировали Валентину Ивановну (Матвиенко, спикер Совета Федерации), количеством семян – это наш конечный результат», – подчеркнула Гуменова.

Сенатор Сергей Митин, который возглавлял рабочую группу по подготовке закона о семеноводстве, поддержал коллегу. «Обидно, что еще в 19-м году мы по поручению Валентины Ивановны проводили парламентские слушания здесь, и на них официально сказали, давайте оценивать программы по количеству отечественных семян, высеянных в этом или истекшем году. Это было сказано два года назад. Мы не раз это говорили на заседаниях нашего комитета. Постановление Совфеда в начале прошлого года – правительству тоже было предложено повысить эффективность коммерциализации селекционных достижений – то есть, то же самое. Мы об этом говорим, но, к сожалению, цифр таких нет конкретных», – заключил Митин.

Москва, Мария Соколова

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