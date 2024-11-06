Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи

Сегодня верхняя палата российского парламента ратифицировала Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, договор придет на смену действующему Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 2000 года. По его словам, подписание нового документа обусловлено эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также качественными изменениями в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна.

«В договоре заложены ключевые принципы развития российско-корейских связей, направленные на расширение и укрепление партнерства и стратегического взаимодействия во всех сферах, установления многополярной международной системы», – сказал Джабаров, добавив, что всеобъемлющее стратегическое партнерство базируется на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательстве во внутренние дела.

«Стороны договорились сотрудничать в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, развивать межрегиональное и приграничное сотрудничество. Особое внимание уделено защите суверенитета и обеспечению безопасности двух государств. Предусматривается возможность оказания взаимной и иной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению со стороны какого‑либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны», – отметил сенатор.

Москва, Анастасия Смирнова

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