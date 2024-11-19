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Вторник, 19 ноября 2024, 17:27 мск

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В Совете Федерации поддержали назначение нового прокурора Москвы

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали представленную президентом РФ кандидатуру Максима Жука для назначения на должность прокурора Москвы.

Голосование по кандидатуре прошло на совместном заседании трех комитетов Совфеда – по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, передает «Интерфакс».

Максим Жук в органах прокуратуры служит с 1997 года. С января 2024 года является прокурором Тверской области, до этого возглавлял надзорное ведомство в Севастополе.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Совет Федерации

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