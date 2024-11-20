Совет Федерации утвердил закон о запрете пропаганды бездетности

Верхняя палата российского парламента утвердила закон о запрете пропаганды бездетности в социальных сетях, средствах массовой информации, фильмах, рекламе и среди детей.

Как следует из документа, вводится внесудебный порядок блокировки такой информации в Интернете. Одновременно вводятся жесткие меры административной ответственности, аналогичные санкциям за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. В частности, предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что верхняя палата парламента возьмёт на контроль правоприменение законов о запрете пропаганды идеологии чайлдфри и будет внимательно следить, чтобы не происходило искажения заложенных в них основных исходных смыслов. «Их реализация должна создавать реальную защиту от пропаганды деструктивной идеологии», – констатировала она. «Закон ни в коей мере не должен ущемлять права каждого отдельного взрослого россиянина самостоятельно принимать такое ответственное решение, и ни в коей мере не может дискриминировать семью, которая по тем или иным причинам не может иметь детей, либо не желает иметь детей. Это их право», – подчеркнула Матвиенко.

Москва, Светлана Антонова

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