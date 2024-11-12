В России вводится запрет на пропаганду бездетности: закон принят в окончательном чтении

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, которые ограничивают распространение в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей. Соответствующие дополнения внесены в шесть действующих законов.

Согласно принятым документам, будут предусмотрены серьезные штрафы за нарушение запрета: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических.

Как пояснял ранее депутат Госдумы Максим Иванов, штрафовать не будут:

– женщину, которая сказала на кухне, что не хочет иметь детей;

– мужчину, который в курилке уговаривает подругу не заводить детей;

– женщину, у которой по факту нет детей, потому что она не хочет (так бывает);

– писателя, который написал оду чайлдфри и рукопись положил в стол.

Кого будут штрафовать?

– издательство, которое опубликовало оду чайлдфри;

– интернет-СМИ, где вышел материал о преимуществах чайлдфри;

– фильм, пропитанный идеями чайлдфри, главная героиня проповедует бездетность;

– авторов рекламы, указывающей на преимущества чайлдфри.

«Вывод: нет запрета на то, чтобы жить без детей. Есть запрет на то, чтобы делать бездетность модной и публично призывать женщин к такому образу жизни», – резюмировал парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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