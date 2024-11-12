В России вводится запрет на пропаганду бездетности: закон принят в окончательном чтении

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, которые ограничивают распространение в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей. Соответствующие дополнения внесены в шесть действующих законов.
Согласно принятым документам, будут предусмотрены серьезные штрафы за нарушение запрета: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических.
Как пояснял ранее депутат Госдумы Максим Иванов, штрафовать не будут:
– женщину, которая сказала на кухне, что не хочет иметь детей;
– мужчину, который в курилке уговаривает подругу не заводить детей;
– женщину, у которой по факту нет детей, потому что она не хочет (так бывает);
– писателя, который написал оду чайлдфри и рукопись положил в стол.
Кого будут штрафовать?
– издательство, которое опубликовало оду чайлдфри;
– интернет-СМИ, где вышел материал о преимуществах чайлдфри;
– фильм, пропитанный идеями чайлдфри, главная героиня проповедует бездетность;
– авторов рекламы, указывающей на преимущества чайлдфри.
«Вывод: нет запрета на то, чтобы жить без детей. Есть запрет на то, чтобы делать бездетность модной и публично призывать женщин к такому образу жизни», – резюмировал парламентарий.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»