Кого будут штрафовать по закону о запрете пропаганды чайлдфри: пояснения депутата Госдумы

Закон о запрете на пропаганду чайлдфри не приведет к запрету на высказывание частного мнения в частных разговорах, а бездетные люди не окажутся вне закона. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов, который считает, что в соцсетях в последнее время появилось много «не совсем корректных и провокационных» трактовок нашумевшего законопроекта.

«В России полная семья – одна из главных ценностей. В Конституции четко сказано, что семья под защитой государства. Чайлдфри как идеология противоречит семейным ценностям. Поэтому мы запрещаем пропаганду бездетности в СМИ, в интернете и в кино. Не личное мнение частного лица, а пропаганду», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале, и привел примеры, кого по новому закону будут штрафовать, а кого – нет:

Кого НЕ будут штрафовать?

– женщину, которая сказала на кухне, что не хочет иметь детей

– мужчину, который в курилке уговаривает подругу не заводить детей

– женщину, у которой по факту нет детей, потому что она не хочет (так бывает)

– писателя, который написал оду чайлдфри и рукопись положил в стол.

Кого будут штрафовать?

– издательство, которое опубликовало оду чайлдфри.

– интернет-СМИ, где вышел материал о преимуществах чайлдфри

– фильм, пропитанный идеями чайлдфри, главная героиня проповедует бездетность.

– авторов рекламы, указывающей на преимущества чайлдфри.

«Вывод: нет запрета на то, чтобы жить без детей. Есть запрет на то, чтобы делать бездетность модной и публично призывать женщин к такому образу жизни», – резюмирует депутат.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения – так называемой идеологии чайлдфри. Внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, запрещающих также другие нетрадиционные проявления в обществе. Документ поддержали 388 депутатов. После окончательного утверждения законопроекта будут предусмотрены серьезные штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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