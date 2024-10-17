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Четверг, 17 октября 2024, 14:43 мск

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Госдума поддержала запрет пропаганды бездетности

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения – так называемой идеологии чайлдфри. Внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, запрещающих также другие нетрадиционные проявления в обществе. Документ поддержали 388 депутатов.

После окончательного утверждения законопроекта будут предусмотрены серьезные штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических.

«Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что «не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка».

Большинство парламентских фракций поддержали документ, но при этом некоторые депутаты подчеркивали, что запрет пропаганды не поможет исправить серьезную демографическую проблему, с которой столкнулась страна. По их оценке, требуются реальные изменения в социально-экономической политике, в том числе решение жилищных проблем россиян, чтобы у граждан появилась уверенность в завтрашнем дне.

Москва, Светлана Антонова

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