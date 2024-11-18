российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 ноября 2024, 12:41 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Совфеде назвали дальнобойные ракеты законной целью для ВС РФ

Западное дальнобойное оружие станет законной целью для российских военных, поскольку маршруты поставок для киевского режима известны, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор добавил, что у ВС РФ есть средства для отражения ударов и западными дальнобойными ракетами.

«Для Вооруженных сил России логистика обеспечения и обслуживания военных поставок для ВСУ давно известна. Поэтому дальнобойное оружие станет такой же мишенью, как и все остальные цели, по которым мы регулярно отрабатываем. У России достаточно передовых средств для отражения атак любых видов вооружений, включая дальнобойное», – цитирует Бондарева ТАСС.

По его мнению, Вашингтон сам вложил в головы киевских властей идею ударов вглубь территории РФ. Данное сейчас разрешение на подобные удары – способ достичь двух целей одновременно.

«В период смены власти в США, это им становится даже на руку: создают проблему как для России, так и новому президенту США, которому потом с этим разбираться, – сказал сенатор.

Бондарев напомнил, что последствия возможных ударов дальнобойным оружием обозначены в новой ядерной доктрине РФ. Политик уверен, что «все спецслужбы и центры принятия решений в США и Европе» с ней уже ознакомились.

Как сообщал «Новый День», США и другие западные страны разрешили использовать свое дальнобойное оружие для ударов по территории России. Решение было озвучено Киеву три дня назад и касалось только ударов по Курской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Совет Федерации,