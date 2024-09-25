Путин раскрыл новые условия применения Россией ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин раскрыл нововведения в ядерной доктрине страны. Выступая сегодня на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, глава государства пояснил, что все изменения учитывают современную международную обстановку.

«Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям», – подчеркнул глава государства (здесь и далее цитата по сайту Кремля).

Путин сообщил, что за последний год специалисты министерства обороны, министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

«Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», – отметил президент.

При этом президент обратил особое внимание, что в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

«Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – пояснил Путин.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету», – уточнил глава российского государства.

«Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», – заключил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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