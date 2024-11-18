Коллективный Запад разрешил Киеву бить своими ракетами вглубь России

Коллективный Запад во главе с США дал добро Киеву на удары своим оружием вглубь России. Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Британия также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.

Напомним, что в сентябре 2024 года Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

«Речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идёт об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история.

Дело в том, что – я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят и у нас, и на Западе – наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединённых Штатов – в общем, с натовских спутников. Это первое.

Второе и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полётные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. Поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет.

Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединённых Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта.

Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – отметил 14 сентября Владимир Путин.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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