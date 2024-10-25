В Совфеде негативно оценили повышение ставки ЦБ

Повышение Банком России ключевой ставки до 21% негативно сказывается как на производственных циклах, так и на инвестпроектах. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«Очевидно, что бизнес не сможет брать доступные кредиты (с такой ключевой ставкой)», – пояснил сенатор в комментарии РИА «Новости».

Как считает сенатор, высокая ставка негативно скажется и на инвестпроектах, поскольку, по его словам, инвесторы не закладывали такую ставку в проектах, рассчитанных на 5-10 лет. «Производственные циклы начинают страдать, встает стройка», – указал он, подчеркнув, что ипотека под 25% годовых также становится труднодоступной.

Сенатор выразил надежду, что повышение ставки до 21% – это временная мера.

Ранее высокую ставку Центробанка подверг критике глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Выступая на пленарном заседании Совета Федерации, руководитель госкорпорации обращал внимание, что это провоцирует риски банкротства большинства предприятий: уже сейчас обслуживание долговых обязательств требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube