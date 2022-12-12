Минздрав: продолжительность жизни в РФ выросла на 1,8 года

Ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла на 1,8 года. К концу 2022 года эта цифра может увеличиться, допустил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года чуть будет больше», – приводит слова министра «Интерфакс».

При этом, показатель смертности сохраняет траекторию на снижение. В текущем году он был ниже уровня 2019 года, добавил глава Минздрава.

В октябре в Минздраве РФ сообщили, что продолжительность жизни россиян снизилась на 3,3 года из-за пандемии. Показатель держится на уровне более 73 лет, но это значительно ниже целевого показателя в 78 лет, которого Россия должна достичь к 2030 году.

Москва, Наталья Рязанова

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