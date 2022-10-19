Минздрав признал снижение продолжительности жизни в России

Пандемия коронавируса повлияла на продолжительность жизни россиян. Это показатель снизился на 3,3 года, заявила замглавы департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Валерия Гульшина.

Она напомнила о целевом показателе в 78 лет, которого Россия должна достичь к 2030 году. Такая продолжительность жизни названа в указе президента РФ о национальных целях развития страны. Но пандемия вмешалась в работу по увеличению жизни граждан.

«Пандемия ковида нас немножко откатила назад. За последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни. В 2022 году для того, чтобы мы были в тренде и смогли достичь цели, нам нужно сохранить не менее 116 тыс. жизней наших граждан РФ», – цитирует чиновницу ТАСС.

Гульшина пояснила, что работа ведется по снижению уровня смертности населения от основных причин, поскольку от показателя смертности зависит величина ожидаемой продолжительностью жизни.

В июле президент РФ Владимир Путин объявил, что смертность в России снизилась до показателей 2019 года, т.е. уровня до пандемии коронавируса. Продолжительность жизни россиян превысила 73 года.

По данным ВОЗ, во всем мире продолжительность жизни сократилась на два года за время пандемии. Мировой показатель опустился с 72,5 лет ниже 71 года.

Москва, Наталья Рязанова

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