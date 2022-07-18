Путин: смертность опустилась на допандемийный уровень

Смертность в России снизилась до показателей 2019 года, т.е. уровня до пандемии коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин. При этом продолжительность жизни россиян превысила 73 года.

Глава государства в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Владимир Путин отметил, что снижение смертности – результат профессионализма и самоотверженности медицинских работников в борьбе с пандемией.

«По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года – допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года», – цитирует президента его пресс-служба.

Владимир Путин напомнил, что целью проводимой политики является увеличение продолжительности жизни россиян до 78 к 2030 году. На этом сконцентрированы «усилия по формированию комфортных условий жизни граждан и укреплению их здоровья».

Как сообщал «Новый День», продолжительность жизни за время пандемии в мире сократилась с 72,5 года на два года и составила менее 71 года.

Москва, Наталья Рязанова

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