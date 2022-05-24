Продолжительность жизни в мире сократилась на два года

Продолжительность жизни в мире сократилась на два года во время пандемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Отчет о расчете смертности, представленный ВОЗ 20 мая, показывает, что человечество потеряло два года продолжительности жизни, рассказала Вуйнович на IV Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие».

Показатель опустился с 72,5 лет ниже 71 года. При этом продолжительность жизни существенно не менялась с 1950 года, передает РИА «Новости».

Ранее Центр экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава РФ подготовил систему оценки регионов на «потерянные годы жизни» (ПГЖ) граждан. С ее помощью власти смогут узнать основные причины преждевременной смерти россиян. Показатель отражает, сколько лет граждане не дожили до возраста 92 лет, т.е. максимальной продолжительности жизни, спрогнозированной к 2050 году.

Женева, Зоя Осколкова

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