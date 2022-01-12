Регионы проверят на потерянные годы жизни россиян

Центр экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава РФ подготовил систему оценки регионов на «потерянные годы жизни» (ПГЖ) граждан. С ее помощью власти смогут узнать основные причины преждевременной смерти россиян, сообщили в учреждении.

Показатель ПГЖ разработала Всемирная организация здравоохранения. Он отражает, сколько лет граждане не дожили до возраста 92 лет, т.е. максимальной продолжительности жизни, спрогнозированной к 2050 году.

С его помощью также можно оценить основные причины преждевременной смерти. Например, частоту тех или иных заболеваний (включая коронавирус), приведших к летальному исходу. Это поможет лучше спланировать развитие системы здравоохранения и составить эффективные стратегии увеличения продолжительности жизни.

Подготовленная система оценки поможет оценить ПГЖ для различных групп населения. Можно оценить потерянные годы всей страны или отдельных регионов, разных групп, отобранных по полу и возрасту.

Больше всего непрожитых лет потеряли жители Чечни, Ненецкого АО и Чукотки. Меньше всего ПГЖ в Севастополе, Адыгее и Ингушетии, следует из данных системы. Продолжительность жизни в разных субъектах РФ составляет от 65,8 до 81,5 года, то есть разница составляет порядка 16 лет.

Как сообщал «Новый День», почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Мужчины составляют 80% тех, кто не дожил до пенсии.

Москва, Наталья Рязанова

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