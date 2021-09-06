В России мужчины составляют 80% от не доживающих до пенсии людей

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти треть смертей в стране приходится на граждан трудоспособного возраста. При этом мужчины составляют 80% тех, кто не дожил до пенсии. Такие данные Голикова озвучила, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Высокую смертность граждан трудоспособного возраста вице-премьер назвала основной причиной низкой продолжительности жизни в России. «Вот какова она (смертность – прим. ред.) на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% – это мужская часть населения», – цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер также отметила, что причиной смерти в 55% случаев являются сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно данным Финансового университета при правительстве России, в настоящее время до 60 лет не доживают 30% мужчин, а до 65-ти – 43%. Такая информация приводилась в пояснительной записке к законопроекту о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, внесенному на рассмотрение Госдумы в августе этого года. Напомним, проект закона разработала группа депутатов Госдумы от КПРФ.

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