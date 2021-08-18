«Почти половина мужчин не доживает до пенсии»: Госдуме предложили снизить пенсионный возраст

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

С инициативой выступила группа депутатов Госдумы от КПРФ. «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», – говорится в пояснительной записке.

Таким образом, парламентарии предложили отменить пенсионную реформу, согласно которой пенсионный возраст для мужчин поэтапно увеличивается до 65 лет, для женщин – до 60 лет. Реформа была предложена правительством Дмитрия Медведева и утверждена парламентским большинством, которое составляют депутаты «Единой России». Изменения в пенсионном законодательстве вступили в силу с 1 января 2019 года.

Авторы законопроекта подчеркнули, что повышение пенсионного возраста влечет за собой целый спектр негативных последствий – ухудшение состояния здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, рост смертности людей старшего возраста, увеличение количества инвалидов и рост безработицы. В связи с этим возрастет нагрузка на Фонд социального страхования, указывают они.

«По данным Финансового университета при правительстве России, в настоящее время до 60 лет не доживают 30% мужчин; до 65-ти – 43 %. Очевидно, что если людей принудительно заставить работать, этот показатель увеличится», – отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, вместо повышения пенсионного возраста в стране необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы, например, «путем пополнения ее за счет части налогов».

Реализацию законопроекта предлагается начать с 1 января 2022 года. Расходы по нему на следующий год оцениваются в 604,44 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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