В одной из больниц Челябинской области отказались плановой помощи из-за нехватки врачей

В южноуральском Троицке в больнице отказались от плановых хирургических операций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ подписал главный врач учреждения Алексей Панасенко.

Причиной столь радикального решения стали кадровые проблемы.

«Эта мера вынужденная, – цитирует Панасенко местная газета «Регион». – Дело в том, что в нашем медучреждении возникли временные кадровые проблемы. Плановая помощь приостановлена в стационарных условиях в хирургическом отделении и отделении гнойной хирургии больницы, за исключением случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью пациентов».

В больнице заверили, что все пациенты, записанные на операции ранее, будут уведомлены надлежащим образом о переносе сроков плановой госпитализации.

Мера вводится до 5 декабря текущего года.

Жителей Троицка такое решение возмутило. Тем более, что, как оказалось, это далеко не единственная проблема, с которой они сталкиваются. «Прошла квест «запишись к эндокринологу»: назначили сдать кровь на гормоны, – рассказывает одна из горожанок. – Направление выписали и сказали принести с собой пробирку! Что купить можно в «Медтехнике». Я не поверила своим ушам... Ладно, пошла за пробиркой, а их НЕТ! Прошлась по аптекам, тоже нет. В поликлинике бахил нет, одноразовых простыней нет, в кабинетах УЗИ и ЭКГ на этих двух простынях весь город полежал... Не удивлюсь, если после 5 декабря к хирургу на операцию нужно будет нести скальпель, а может, и хирурга с собой...»

Интересно, что жители Троицка убеждены: заработные платы в медицинском учреждении маленькими не назовешь, да и с жильем сотрудникам помогают. Но возможностей для дальнейшего развития город предоставить не может, а потому и бегут медики в более крупные города.

Впрочем, оппоненты возражают: с жильем вопросы врачам приходится решать самим, помощи никакой они не получают. Что касается заработной платы, то размер ее весьма различен в регионе. Так, в конце октября этого года в социальных сетях запустили сбор подписей под петицией медиков больницы в поселке Полетаево (Копейск). По словам авторов обращения, сотрудники местной больницы получает в месяц 10-18 тысяч рублей, а потому долго на работе здесь не задерживаются.

На этом фоне в соцсетях все чаще цитируют информацию СМИ о доходах чиновников южноуральского правительства: в частности, о том, что доход один первый замглавы региона Ирины Гехт, курирующей сферу здравоохранения, в минувшем году составил 7,4 миллиона рублей против 6,4 миллиона годом ранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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