Общественники просят Роспатент отказать Шаману в товарном знаке «Я русский»

Представители общественной организации «Ветераны России» обратились в Роспатент с просьбой не давать артисту Ярославу Дронову (Shaman) товарный знак «Я русский». Напомним, накануне стало известно о том, что от имени исполнителя в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поданы две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». «Новый День» ранее писал, какую продукцию в случае получения патентов может выпускать под маркой «Я русский» Дронов.

«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России. Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение», – говорится в сообщении в Роспатент от движения «Ветераны России».

По мнению движения, регистрация товарного знака с таким названием может привести к коммерциализации понятий, которые являются основой национальной идентичности и культурного наследия России.

«Использование выражения «Я русский» в бизнес-целях, по нашему мнению, противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа», – также говорится в документе.

«Ветераны России» отмечают, что патриотизм – это не бизнес и не маркетинговый инструмент и что национальная идентичность не должна быть использована для получения прибыли.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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