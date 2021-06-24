Российским стройкам требуются 5 млн рабочих-мигрантов

За три года власти должны обеспечить приток на российские стройки пяти миллионов трудовых мигрантов. Руководству регионов поручили подключить также студентов и пенсионеров, передает «Интерфакс».

«Не менее 5 млн трудовых ресурсов нам нужно будет в перспективе до 2024 года. Сейчас мы отрабатываем подходы, как будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он попросил губернаторов привлекать в сферу строительства даже неработающих пенсионеров и обеспечивать обучение на месте.

Ранее Хуснуллин заявил, что около 180 тыс. российских заключенных могут работать на стройках в России из числа тех, кто имеет возможность к принудительным работам. В конце мая Федеральная служба исполнения наказаний предложила использовать осужденных там, куда планируют привлекать трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана.

Министерство сельского хозяйства РФ тоже подняло вопрос нехватки работников для сбора урожая. В министерстве предложили доставлять в страну трудовых мигрантов чартерными поездами, пока действуют ограничения на въезд иностранцев для работы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.06.21

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