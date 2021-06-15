В России 180 тыс. зэков могут отбывать сроки на стройках

Около 180 тыс. осужденных могут работать на стройках в России. Они смогут и получать зарплату, и отбывать наказание в виде принудительных работ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, даже трудоустройство трети этих заключенных принесет пользу.

«180 тысяч рабочих рук – это довольно много, и даже если 20-30% из них мобилизуем, то это уже неплохо… Можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам», – сказал политик в интервью телеканалу «Россия-24».

Хуснуллин добавил, что изменение вида наказания с лишения свободы на принудительные работы происходит только с согласия заключенного.

Как сообщал «Новый День», в конца мая ФСИН предложила использовать осужденных на работах, где привлекают трудовых мигрантов. Ведомство готово гарантировать россиянам достойные условия труда. Инициативу поддержали в Минюсте.

Хабаровское УФСИН и амурское ООО «Бамстроймеханизация» договорились о привлечении заключенных к строительству второй ветки БАМа. Планируется, что стороны вместе организуют исправительный центр, на базе которого осужденные будут отбывать наказание в виде принудительных работ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

Поджигатели пуха трижды за выходные чуть не спалили наркологию (ВИДЕО). / Выкинула в окно: москвичка признана виновной в убийстве 3-месячной девочки. / Зеленский обещает убедить Байдена в «глобальной роли Украины». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»