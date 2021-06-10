Хабаровский УФСИН отправит первых осужденных на строительство БАМа

Управление ФСИН по Хабаровскому краю и амурское ООО «Бамстроймеханизация» договорились о привлечении заключенных у строительству второй ветки БАМа. Подрядчику ОАО «РЖД» обещали подобрать специалистов из числа осужденных.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава УФСИН Юрий Дорохин и гендиректор компании Александр Чернояров. Планируется, что стороны вместе организуют исправительный центр, на базе которого осужденные будут отбывать наказание в виде принудительных работ.

«Мы испытываем острую нехватку специалистов. Во взаимодействии с «РЖД» ведется активная работа по подбору помещения, которое впоследствии будет оборудовано для проживания осужденных», – рассказал Чернояров.

Как сообщал «Новый День», подрядчики «РЖД» планируют в ближайшее время трудоустроить 600 заключенных на строительстве Восточного полигона БАМа. Всего к работам планируется привлечь 15 тыс. человек, включая сотрудников компании и студентов из стройотрядов.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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