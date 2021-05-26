РЖД привлечет 600 заключенных для строительства БАМа

Подрядчики ОАО РЖД планируют в ближайшее время трудоустроить 600 заключенных. Они будут строить Восточный полигон БАМа вместе с сотрудниками компании и студенческими стройотрядами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

ООО «ТС Строй» уже с 15 июня привлечет к работам 430 осужденных, которые будут работать бетонщиками, арматурщиками и разнорабочими. ООО «Промстрой» намерен обеспечить работой порядка 150 человек из исправительных колоний.

Всего к работам планируется привлечь 15 тыс. человек, и 9 тыс. уже к июню. Пока РЖД набрала 7,3 тыс. работников.

Вместе с заключенными над объектами Восточного полигона будут работать 3,8 тыс. сотрудников из различных структур компании, около 200 студентов из стройотрядов, и 1,3 тыс. служащих желдорвойск (сейчас работают 400 человек). Руководство РЖД ведет переговоры о найме мигрантов и работников из других регионов.

Напомним, ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов на заключенных. Многие осужденные, у которых есть право отбывать исправительные работы вместо лишения свободы, не могут его реализовать из-за нехватки рабочих мест. В Минюсте поддержали инициативу.

Москва, Наталья Рязанова

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