Зарплаты осужденных в России могут доходить до 220 тысяч рублей

Российские предприниматели готовы сотрудничать с осужденными к принудительным работам. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали размер зарплат, которые уже сейчас получают осужденные. В некоторых случаях суммы значительно превышают средний заработок по региону.

В настоящее время в 11 российских субъектах в организациях создано 715 мест для осужденных, пишут «Известия». Такие работники живут на территории исправительных центров, администрация которых следит за безопасностью. При этом заключенные сами добираются до работы и обратно, поскольку принудительные работы не предусматривают изоляцию от общества.

«В исправительных учреждениях содержится 180 тысяч человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, – сообщила начальник пресс-бюро ФСИН РФ Кристина Паньшина. – Осужденные из мест лишения свободы стремятся попасть в исправительные центры, они готовы работать на любых объектах и предприятиях, чтобы получать зарплату, помогать своим семьям и погашать иски».

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, в разы выше зарплат осужденных к лишению свободы. «Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысячи рублей (Белгородская область), 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», – заявили во ФСИН.

В ведомстве считают, что осужденных можно привлекать к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Правозащитники сообщили другие данные по зарплатам заключенных. В СИЗО и в колониях они в среднем получают от 3 до 5-7 тысяч рублей в месяц. Если они трудятся в бизнес-организациях, то могут зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц. Но в любом случае чаще всего их доход не превышает одного МРОТ, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Суммы, которые приводит ФСИН, можно назвать фантастическими. Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение», – отметил эксперт. По его словам, трехзначные цифры возможны в двух случаях: либо ФСИН считает зарплаты не за месяц, а за год, или речь идет о единичных случаях. «Например, генеральный директор какой-то компании, который оказался в СИЗО, а потом с аффилированной фирмой был заключен контракт, чтобы он мог получать высокую зарплату», – допустил Мельников.

20 мая директор ФСИН Александр Калашников высказал идею привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. Позже стало известно, что в исправительные центры на БАМе, где будут трудиться осужденные, могут попасть до 600 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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