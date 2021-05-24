Министр юстиции одобрил замену трудовых мигрантов на заключенных

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко поддержал идею привлекать к некоторым работам заключенных вместо мигрантов. Данная инициатива поможет заменить наказание на исправительные работы для 180 тыс. заключенных.

«Можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», – цитирует Чуйченко «Интерфакс».

Он напомнил, что в российских колониях находятся порядка 180 тыс. осужденных, которые могут отбывать дальнейшее наказание в виде исправительных работ. Но в России для них слишком мало рабочих мест в исправительных центрах.

«На сегодняшний день у нас создано восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь», – пояснил министр.

Чуйченко добавил, что исправработы помогают осужденным не отрываться от общества, а приносить ему пользу. Поэтому власти ведут переговоры с бизнесом ради открытия крупных инвестиционных проектов, в которых смогут работать тысяча и более осужденных к исправительным работам.

Как сообщал «Новый День», глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать осужденных там, где сейчас привлекают трудовых мигрантов. При этом осужденные смогут получать достойную зарплату и жить в общежитиях или арендованных квартирах.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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