В России хотят заменить трудовых мигрантов заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выступила с предложением активнее использовать осужденных там, где сейчас привлекают трудовых мигрантов. Об этом заявил директор ведомства Александр Калашников.

По его словам, президент Владимир Путин недавно поднимал вопрос притока рабочих из ближнеазиатских регионов – Узбекистана, Таджикистана. «Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», – цитирует Калашникова РИА «Новости».

Директор ФСИН отметил, что это будут новые достойные условия. Труд заключенных будет оплачиваться, а жить они смогут в общежитиях или в арендованных квартирах. При этом Калашников также обратился к омбудсменам с просьбой «поднять эту тему» в каждом регионе.

В настоящее время в России 483 тысячи заключенных, из них более трети (188 тысяч) могут подать заявление на замену наказания принудительными работами. Глава ведомства добавил, что в 2020 году удалось увеличить среднюю зарплату осужденных более чем на 11%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.21

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