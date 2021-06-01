Россияне выступают за замену трудовых мигрантов заключенными

Большинство жителей России поддержали идею привлекать к работе осужденных граждан вместо иностранцев. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Идею замены мигрантов заключенными поддерживают 71% респондентов. При этом 62% считают, что сами заключенные предпочтут работать в исправительных центрах, чем отбывать наказание в колониях. Каждый пятый участник исследования не согласен с этим предложением, передает РБК.

Сторонники идеи считают, что работающие зеки смогут возмещать ущерб пострадавшим от их преступлений (21%), будут приносить пользу обществу (15%) и таким образом «отработают» свои нарушения (21%), снизят нагрузку на госбюджет (13%), смогут помогать своим семьям (10%).

Противники замены мигрантов заключенными уверены, что преступники должны быть изолированы от общества (17%), они будут плохо работать (13%), небезопасны для окружающих (12%), это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%), заключенные будут отнимать рабочие места (9%).

20 мая директор ФСИН Александр Калашников высказал идею привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. Позже стало известно, что в исправительные центры на БАМе, где будут трудиться осужденные, могут попасть до 600 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.21

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