В Свердловской области не хватает заключенных, чтобы отправлять их на БАМ

Свердловская область не сможет принять участие в крупном российском проекте по трудоустройству заключенных на федеральных стройках. О том, что уже в июне 600 зеков отправятся на строительство Байкало-Амурской магистрали, сегодня сообщили российские СМИ. Кроме того, глава ФСИН Александр Калашников предлагает привлекать заключенных к работам на российских стройках, заменив им лишение свободы в колониях.

Заключенных Свердловской области пока не могут отправлять на крупные строительные объекты России, потому что все они заняты работами внутри области. Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, сейчас на различных предприятиях трудоустроено около восьми тысяч заключенных, и это треть от общего их количества – за десять лет оно снизилось в два раза.

Заключенные работают на заводах и лесопилках, у работодателей есть спрос. Работать может даже человек, находящийся в колонии строгого режима, если к нему нет нареканий. Все работающие заключенные живут в общежитиях под охраной и зарабатывают до 15 тысяч в месяц. А отправлять на местные и государственные масштабные стройки просто некого.

«Эта программа пока не сможет быть реализована, – сообщил агентству один из работодателей Андрей Фегельхеймер. – Коронавирус помешает задействовать так много людей по всей стране, иначе это еще сильнее ухудшит эпидемиологическую обстановку».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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