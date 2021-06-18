Трудовых мигрантов в Россию хотят завозить чартерными поездами

Министерство сельского хозяйства РФ предложило организовать чартерные поезда для доставки трудовых мигрантов из соседних стран. Российские фермеры нуждаются в рабочих, чтобы собрать урожай овощей и фруктов. При этом производители ягод уже сократили площади посадок из-за нехватки работников.

Вопрос об организации чартерных поездов обсуждался с ОАО РЖД на совещании на прошлой неделе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Сейчас министерство прорабатывает с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов. Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тысячи рабочих из соседних стран.

Въезд иностранцев для работы был ограничен из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года. Спустя год компаниям разрешили привозить рабочих из соседних стран, но только тем, чей штат составляет 250 человек и выручка свыше 2,5 млрд рублей. В мае лимиты сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.

В то же время осталась транспортная проблема. У сельхозпроизводителей есть возможность привозить работников только самолетами, однако предприятия не пользовались авиаперевозками из-за дороговизны. Средняя стоимость билета на одного иностранца находится на уровне 80 тысяч рублей без учета карантинных мер, сообщили в Ассоциации садоводов России. В РЖД стоимость проезда в чартерном поезде оценили в 12 тысяч рублей на человека.

Для предприятий ягодной отрасли мера опоздала, отметили в Ягодном союзе. Еще весной часть хозяйств в центре России сократила площади на 30% из-за неопределенности с рабочей силой, а пиковый сезон сбора ягод закончится в середине июля. Но потребность в рабочей силе по-прежнему испытывают производители овощей открытого грунта и садоводы. К середине июля начнется активная уборка урожая, так что хозяйствам понадобятся сборщики, сортировщики и другие рабочие.

В РЖД заявили, что готовы обеспечить перевозки иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в РФ, если будет принято такое решение, но для этого должен быть определен заказчик перевозок, с которым будет заключен договор. В свою очередь участники рынка пока не подали ни одной заявки. В Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края предположили, что чартерные поезда также могут оказаться слишком затратными для сельхозпроизводителей и для решения проблемы необходимо разрешить ввоз трудовых мигрантов автотранспортом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.21

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