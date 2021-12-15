«Вот мы не понимаем…» Путину доложили о продолжающемся росте цен на стройматериалы

В России продолжается рост цен на стройматериалы, хотя правительство РФ заверяет о принятых мерах против подорожания продукции. Сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента РФ Владимира Путина выяснилось, что ситуация остается крайне сложной, а представители кабинета министров явно не понимают, что происходит.

Курирующий строительство вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил о росте цен на стройматериалы на фоне разгона инфляции, сбоев в логистике и дефицита трудовых ресурсов. «Констатируем факт, что металл вырос примерно на 70%, битум – порядка 70%. Но в то же время, Владимир Владимирович, у нас, например, вырос на 100% песок. Вот мы не понимаем, почему песок, где в доле импорта вообще ничего нет, должен вырастать на 100%. И, я считаю, нам эту работу надо усилить кратно. Регионам, ФАС, Минстрою, Минпрому – всем заинтересованным лицам вот эти все факты роста стоимости материалов нужно обязательно индивидуально каждый рассматривать и находить решение», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Хуснуллин уточнил, что строительство школ подорожало на 26%, жилье – на 22%, мосты с металлическими пролетными строениями – на 30%, инженерные сети – на 19%. «По ряду регионов мы выявили, что, например, кирпич подорожал на 40% абсолютно необоснованно. Мы проводим профилактическую беседу, чтобы, пользуясь монопольным положением, не задирали цены. Все, что мы просмотрим по удорожанию, нам потом придется оплачивать», – пояснил вице-премьер.

Со своей стороны Путин выразил недоумение по поводу роста цен на нерудные материалы. При этом глава государства подчеркнул, что «механизмы контроля должны быть постоянные, не просто профилактические беседы».

Москва, Светлана Антонова

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