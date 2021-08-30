«Cтанция дышит на ладан»: найдены новые трещины в российском сегменте МКС

В ходе обследования российского сегмента МКС космонавты нашли новые трещины в наиболее старом модуле станции – «Заря». Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», космонавт Владимир Соловьев. Он выразил опасение, что со временем они начнут расползаться.

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря», – цитирует Соловьева РИА «Новости». Такая ситуация вызывает беспокойство, признался он.

По словам генконструктора, обнаружение ранее сквозных трещин в другом российском модуле «Звезда» заставляет думать о том, что трещины в «Заре» со временем начнут расползаться.

Соловьев также сообщил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов «никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя». Он напомнил, что 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации».

При этом, как отметил Соловьев, «на словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят». Более того, указал генконструктор, на состоявшемся в конце июля заседании президиума Научно-технического совета «Роскосмоса» отмечалось, что «станция дышит на ладан». «Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», – заключил он.

Напомним, утечку воздуха на МКС обнаружили осенью 2019 года. Экипаж пытался обнаружить дыру в обшивке станции и несколько раз изолировался в российском сегменте для проверки герметичности.

В октябре прошлого года космонавты обнаружили трещину и заделали ее с помощью временной заплатки, однако это не помогло до конца устранить потерю воздуха. В мае была создана российско-американская рабочая группа для поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда». В июле на станции возобновили поиск мест утечки воздуха.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.08.21

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