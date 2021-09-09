Дым и запах гари: на МКС сработала пожарная сигнализация

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) в ночь на четверг, 9 сентября, сработала пожарная сигнализация: космонавты сообщили о дыме и запахе сгоревшего пластика или электроники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей. Источник дыма пока не обнаружен.

Космонавт Олег Новицкий доложил подмосковному Центру управления полетами о срабатывании сигнализации, а также дыме и запахе гари около пяти часов утра. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле «Звезда».

Астронавт Тома Песке рассказал, что из-за работающей вентиляции запах гари проник на американский сегмент станции.

Экипаж включил фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

Надо отметить, что на четверг запланирован выход в открытый космос космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва. Судя по переговорам экипажа с Землей, переносить его пока не будут.

На МКС сейчас работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Том Песке.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», космонавт Владимир Соловьев сообщил, что в ходе обследования российского сегмента МКС космонавты нашли новые несквозные трещины в наиболее старом модуле станции – «Заря». По его словам, такая ситуация вызывает беспокойство.

До этого сквозные трещины были обнаружены в другом российском модуле «Звезда».

Утечку воздуха на МКС выявили осенью 2019 года. В октябре прошлого года космонавты обнаружили трещину и заделали ее при помощи временной заплатки, но это не помогло до конца устранить потерю воздуха. В мае текущего года была создана российско-американская рабочая группа для поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда». В июле на станции возобновили поиск мест утечки воздуха.

Как отмечал Соловьев, системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. По его словам, на состоявшемся в конце июля заседании президиума Научно-технического совета «Роскосмоса» отмечалось, что «станция дышит на ладан». «Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», – указал он (цитата по rian.ru).

Москва, Наталья Петрова

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