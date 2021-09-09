В «Роскосмосе» назвали причину срабатывания пожарной сигнализации на МКС

«Роскосмос» подтвердил, что на российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) включилась аварийная сигнализация после срабатывания датчика задымления. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

По ее данным, пожарная сигнализация сработала сегодня в 04:55 мск «при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов».

Экипаж включил агрегатный фильтр очистки воздуха для устранения возможного задымления, сообщил «Роскосмос». После очистки воздуха экипаж вернулся ко сну.

В корпорации подчеркнули, что «все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям». Экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос, говорится в сообщении.

О срабатывании сигнализации в модуле «Звезда» стало известно из переговоров экипажа с подмосковным Центром управления полетом. Космонавт Олег Новицкий сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика или электроники. Астронавт Тома Песке рассказал, что запах гари проник и в американский сегмент.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.09.21

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